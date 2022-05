“Je moet een kaduke kapitein zijn om haar schip te doen stranden”: zo verliep het intense eerbetoon aan Reinhilde Decleir in De Roma

BorgerhoutReinhilde Decleir is niet meer en dat heeft Antwerpen geweten. Zo’n 1340 tickethouders zakten maandagavond af naar De Roma om een laatste eerbetoon aan de actrice te huldigen. Onder leiding van haar theatergezelschap Tutti Fratelli bracht de liveshow soms droevige, vaak hilarische emoties in de zaal naar boven.

Zelfs een Wembley Stadium was te klein geweest om alle fans, vrienden en mensen die Reinhilde Decleir tijdens haar 73-jarig bestaan raakte mee te vullen. Maar voor haar herdenking- nee, viering - geen concertzaal gepaster dan De Roma, waar de actrice kind aan huis was. Haar laatste voorstelling ‘De Hoop’, een corona-oeuvre, was hier in december nog te bewonderen. Soms achter de schermen, soms ervoor: zelfs post mortem doet ze de grondvesten van haar geliefde De Roma daveren.

De teugels van haar nog geliefdere Tutti Fratelli geeft ze door aan acteur Nico Sturm, die gehuld in een sober zwart pak de regie van de viering voor zijn rekening nam: “Ze heeft alle lijnen voor mij en het gezelschap al voor de komende jaren uitgestippeld. Het is mijn taak om nu verder te zetten wat ze al die jaren zo mooi opbouwde. Je moet haast een kaduke kapitein zijn om dit schip te doen stranden. Mensen willen vanavond samen zijn om Reinhilde te vieren. Want samen zijn is een troost, en dat wist ze als geen ander.”

Nico Sturm, al even artistiek leider ad interem, neemt de rol van directeur van Tutti Fratelli nu op zich.

Sssht. The show must go on. Op het scherm leiden extracten van haar televisiecarrière de viering in. We zien haar ook op haar kwetsbaarst, eerlijkst en extravagants. We zien haar vloeken. Maar vooral: haar liefde voor theater én de mens spat van dat scherm. Stilte in de zaal wanneer we haar stem een gedicht van Herman Teirlinck horen voorlezen: “Ik schrijf omdat ik mens ben...”. En vanavond, lieve Reinhilde, viert De Roma dat jij mens was.

‘Als ik had geweten,...’

Tom Van Dyck vervolgt met de bewering dat “de echte moederdag vandaag is, en niet gisteren.” En dat Reinhilde voor velen een moeder was, beamen de Fratelli die vooraan in de zaal plaatsnamen. Bernard Tatsing zakte er zelfs van Charleroi naar Borgerhout voor af: “Ik weet nog dat ik hier op het podium met haar stond. Ik zag haar voor het laatst in november 2019, vlak voor ik naar Charleroi verhuisde. Als ik had geweten dat het de laatste keer zou zijn... Ze was zoals een moeder voor mij en velen anderen. Vanavond herdenk ik de vrouw die me omarmd heeft, en me veel meer leerde dan enkel theater.”

Bernard Tatsing was een Fratelli tot 2019.

Terug naar het podium. Daar zingt het Fratelli-koor ‘Diep in Mijn Hart’. Jan Desmet, Bernard Van Lent, Stefan Wellens, Walter Poppeliers, Vera Coomans, Emmy Leemans, Lucas Van den Eynde, Els Dottermans en Tiny Bertels zingen met de breedste glimlach die je voor mogelijk houdt. Fratelli Cathy brengt een versie van Harry Potter dat met grote hilariteit door de zaal ontvangen wordt. Ruben Block brengt met ‘Ontmoeting met een mens’ een eerbetoon aan zowel Reinhilde als Wannes Van de Velde.

Mix

Luid applaus voor Gregory Frateur met zijn indrukwekkende versie van ‘Feeling Good’ en idem dito voor Esmee Bos en Bart Voet met ‘Wenslied’ en Steve Dujardin’s ‘The Cold Song’. Reinhilde’s student van Studio Herman Teirlinck Stijn Cole vertelt hoe ze hem deed doorzetten toen hij zijn kansen in de wereld nihil achtte. Weer gelach als Bert Haelvoet een ludieke interventie opvoert. Een welkome mix van emoties en humor. Zoals Reinhilde het gewild had.

Zo'n 1340 mensen kochten een ticket om de viering bij te wonen.

Wat anno 2022 een vanzelfsprekendheid is, schittert deze avond in afwezigheid: geen enkel opgelicht telefoonscherm, ringtone of camera-flash verstoort de sereniteit van de avond. Mensen luisteren. Mensen herdenken. Mensen genieten. In een beeldfragment van een ver vervlogen radioshow van boezemvriend Vic Mees ontdekken we tot slot dat Reinhilde graag met vrienden van een glas wijn genoot in de Theaterbuurt: “Maar hey, zorgt er nekeer voor da ze wa meer cafés in de buurt van de Boerla openen, jongen.”

De opbrengst van de ticketverkoop gaat integraal naar de werking van Tutti Fratteli, die dit jaar nog twee voorstellingen in Vlaanderen opvoeren. Smak!, gebracht door de jongerenproductie Giovani Fratelli op 4 en 5 juni in Het Paleis en een vertaling door schrijver Tom Lanoye van Shakespeares De Störm in september. Meer informatie hier.

