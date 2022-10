IN BEELD. Nieuwe ‘street art’ siert Borgerhoutse gevels (en basketpleintjes)

Net als de eerste editie in 2019 werd Walls of Boho gecureerd door kunstenaar Joachim Lambrechts. “Walls Of Boho is mijn geesteskind. Om het, na een zeer geslaagde eerste editie, te zien uitgroeien tot een nu al legendarisch kunstproject, bevestigt dat we iets goeds in handen hebben. Kunst is cruciaal en meer dan ooit nodig in onze samenleving”, aldus Lambrechts.