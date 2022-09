IN BEELD. Natte reuzen trekken door straten van Borgerhout

Borgerhout Naar concert in Trix? Doe dan maar beter dikke trui aan: concert­zaal zet thermo­staat lager

Wie deze winter naar een concert in Trix in Borgerhout gaat neemt best een truitje mee. Om de energiekosten te drukken, zet de concertzaal de thermostaat een tikje lager. Trix wil zo vermijden dat het de kosten aan bezoekers of artiesten moet doorrekenen.

15 september