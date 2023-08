“Hotspot voor grensverleggende muziek”: Summer Bummer Festival voor het eerst in Trix

Bollekes­feest start in mineur: grote banner van Seefbrouwe­rij gestolen vrijdag­nacht: “Breng de banner terug en we dienen geen klacht in”

Het is sympathiek dat Antwerpse Brouw Compagnie - zeg gerust de Seefbrouwerij - een prominente plek krijgt op het Bollekesfeest, met de concurrerende stadsbrouwerij De Koninck als hoofdsponsor. Seef doet dan ook extra haar best om van de streekproductenmarkt op de Groenplaats een ware belevingsplek te maken, inclusief spiksplinternieuwe banner van acht meter lang. Maar die banner werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door onverlaten gestolen. De brouwerij doet een oproep naar getuigen én de daders: “Breng de banner terug, en we dienen geen klacht in.”