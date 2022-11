Homo universalis Henry Rollins blikt in De Roma terug op afgelopen, bevreemdende jaren

BORGERHOUTZanger, woordkunstenaar, provocateur, humorist, spoken word-artiest, acteur, punkicoon, schrijver, deejay, presentator, inspirator. Woorden te veel om de Amerikaanse homo universalis Henry Rollins te beschrijven. 23 maart staat hij opnieuw in Antwerpen, in De Roma.

Rollins is misschien nog het bekendste als frontman van de Amerikaanse hardrockband Black Flag, maar liet zijn talenten al in alle vlakken van de creatieve wereld vrij. “Het enthousiasme en engagement van Henry Rollins zijn ontembaar”, klinkt het bij De Roma. “Als er één woord is om de Amerikaan te doorgronden, dan is het misschien wel ‘workaholic’. Als frontman van Rollins Band en Black Flag, maar evengoed in zijn vrije tijd en als spoken word-kunstenaar, reist Rollins de wereld rond om ideeën en inspiratie op te doen. Zijn voorkeur voor ontoegankelijke, weinig bezochte streken en lokale dorpen bracht hem in landen als Nepal, Sri Lanka, Siberië, Noord-Korea, Zuid-Soedan en Iran.”

In zijn nieuwste voorstelling ‘Good To See You 2023' blikt Rollins terug op de periode voor, tijdens en na corona. Een bevreemdende tijd, maar ook een tijd die hem als meester-verteller een ongekende rijkdom aan verhalen opleverde.

‘Good To See You 2023' is een spoken word-voorstelling in het Engels. Er wordt geen vertaling voorzien.

Meer info deroma.be.

