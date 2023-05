Hind El Jadid onthult gedicht tijdens jaarlijkse Terlopleinfeesten op 9 en 10 juni

Prinses Neyla (5) overleden aan hersentu­mor: “Het allermooi­ste sterretje ben jij nu”

Neyla, het 5-jarige meisje uit Deurne dat tegen een hersentumor vocht, is dinsdagavond in het ziekenhuis overleden. Neyla kreeg op zondag 14 mei nog haar vervroegd verjaardagsfeest. Helaas, ging het plots snel achteruit met haar. Ze werd opnieuw opgenomen in het ziekenhuis, waar ze in het bijzijn van haar ouders en familie overleed. “Rust nu maar zacht lieve schat, je hebt het verdiend”, schrijft haar familie op Facebook.