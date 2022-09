Heraanleg Boekenberglei-Gitschotellei-Drakenhoflaan én verplaatsing keerlus goedgekeurd, ondanks protest: “Voortbestaan markt bedreigd”

Borgerhout Reuzin Amazonia loopt mee in Reuzen­stoet voor het klimaat

Op zaterdag 24 september is het weer Reuzenstoet in Borgerhout. Dit jaar loopt ook reuzin Amazonía mee: zij wil op die manier klimaatonrecht aanvechten. Diezelfde dag wordt in de foyer van De Roma het maakproces van de reuzin in beeld gebracht en is er een expo over Ecuadoriaanse klimaatactivistes.

10 september