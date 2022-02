Hallucinante filmpjes tonen hoe storm Eunice zijkant van flatgebouw wegblaast: “Op de Turnhoutsebaan valt áltijd iets te beleven, maar dit maakte ik nog nooit mee”

BorgerhoutApocalyptische taferelen, vrijdagnamiddag op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. In druk gedeelde filmpjes is te zien hoe storm Eunice de hele zijkant van een appartementsgebouw de lucht in blaast en de vólledige rijweg vervolgens bezaaid ligt met panelen en isolatiemateriaal. Daags nadien is het puin geruimd, toch zijn de bewoners van het getroffen pand nog steeds diep onder de indruk. “Ik dacht écht dat er een explosie was gebeurd.”