Gezocht: uitbater EcoCafé op Turnhoutsebaan

ANTWERPEN Plaza Hotel krijgt Green Key-keur­merk voor duurzaam beleid

Het Leonardo Hotel The Plaza vlakbij het Stadspark mag zich voortaan officieel Green Key-locatie noemen in het netwerk van GoodPlanet. Bedrijven met een Green Key-keurmerk zetten zich extra in om het milieu te sparen zonder in te leveren op comfort en kwaliteit.

20 juni