Gezocht: streetartkunstenaars voor tweede editie van Walls of BoHo

Het gaat over de muur van het huis in de Kwekerijstraat 112. De muur komt uit op het Terloplein. Artiesten tussen 6 en 20 jaar kunnen alleen of met een groep een ontwerp maken voor deze muur. Het thema is diversiteit. Uit alle inzendingen wordt één ontwerp gekozen. Dat ontwerp zal Borgerhoutse streetartkunstenaar Joachim op de muur schilderen.

Je mag je ontwerp afgeven in Pleinhuis Zermatt (Terloplein, als het Pleinhuis open is of anders in de brievenbus van Wijnegemstraat 65) of in de bus steken van het districtshuis (Moorkensplein 1). Dit kan je doen tot en met zondag 18 september.