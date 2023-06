Geluidshinder door werken aan centers op Engelselei

Kimberley (29) wint wedstrijd Models Internatio­nal: “Ik zal met trots een jaar het kroontje dragen"

Kimberley De Clercq uit Bottelare werd zondag in het Crown Palace in Antwerpen verkozen tot First Lady of Models international 2023. De jongedame zette tijdens een wervelende fashionshow haar beste beentje voor in deze atypische missverkiezing waar vooral presentatie en persoonlijkheid vooropstaat.