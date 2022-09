Gedaan met festivals op Spoor Oost? Wel als het aan district ligt: “Alsof stad alle herrie en overlast in Borgerhout wil dumpen”

BORGERHOUTVoor het eerst zes weken Sinksenfoor. Voor het eerst Sinksenfoor tot twee uur ’s nachts. Voor het eerst hiphopfestival Fire Is Gold. Voor het eerst technofestival Vaag Outdoor. En nu ook een nieuwe editie van StuDay en voor het eerst het gloednieuwe Fear Festival. Spoor Oost is na maandenlang testen en vaccineren dé plek voor massa-evenementen geworden in Antwerpen. Maar de buurt kan dat niet langer aan, aldus het districtsbestuur. “Je hoort de muziek en het gegil tot een kilometer ver, er is verkeersoverlast en onze publieke ruimte wordt afgezet.”

Na een zomer vol ambiance met Sinksenfoor - meer dan een miljoen (!) bezoekers -, Fire Is Gold en Vaag Outdoor - samen vijftienduizend bezoekers -, StuDay deze week - er worden tienduizenden studenten verwacht - komt er eind oktober met ‘Fear Festival’ nog eens een nieuw dj-festival naar de betonnen evenementenvlakte in Borgerhout die Spoor Oost heet. Oftewel het massa-evenement te veel. Althans volgens districtsburgemeester Marij Preneel (Groen).

“De buurtbewoners hebben al een erg zware zomer achter de rug”, zucht Preneel. “De foor duurde voor het eerst zes weken lang en ging in het weekend ook door tot twee uur ’s nachts. Als je pech hebt met de wind, hoor je het geluid van muziek, gillende mensen en scanderende foorkramers tot een kilometer ver. Maar ik denk vooral aan de honderden mensen die in de blokken wonen net naast Spoor Oost.”

Het verlengen van de Sinksenfoor was een enorm succes dit jaar, de foor mocht meer dan een miljoen bezoekers ontvangen.

En dan verhuisde hiphopfestival Fire Is Gold van de Middenvijver op Linkeroever naar Spoor Oost, het laatste weekend van de zomervakantie. Daags nadien was het aan het nieuwe technofestival Vaag Outdoor van dezelfde organisatie, samen goed voor vijftienduizend feestvarkens die bleven gaan tot twee uur ’s nachts.

Publieke ruimte afgezet

“De volgende dag moesten de kinderen richting hun eerste schooldag”, gaat Preneel verder. “Naast geluidsoverlast gaat het ook over verkeersoverlast, want zo goed bereikbaar is de site niet met het openbaar vervoer. Je krijgt dan sluipverkeer en parkeerdruk in onze wijken. Een derde probleem is dat die festivals ook onze publieke ruimte bezetten, met een speeltuin, skatepark en basketveldje. Bovendien had onze jeugddienst nog enkele evenementen op Spoor Oost in gedachten, maar die konden niet doorgaan omdat de site was versperd door de mega-festivals.”

“Het ergste is dat de stad onze inwoners geen gehoor geeft, noch voordien, noch nadien. De enige stem die we kunnen gebruiken is De Blauwe Lijn van de politie. De stad zegt dat het rekening houdt met geluidsoverlast, maar dat wordt helemaal niet actief gecontroleerd. Volgens de vergunning van de stad mogen festivals onze speel- en sportpleintjes ook helemaal niet afzetten, maar de stad laat dat bewust toe.”

Marij Preneel (midden), hier op Spoor Oost met het districtscollege bij het begin van de legislatuur.

Fear Festival

Nu donderdag is het dan StuDay, het grote openingsfeest van het Antwerpse academiejaar, en eind oktober komt het nieuwe Fear Festival in Halloween-thema plots uit de lucht gevallen. “Als district hebben we daar niks over te zeggen, we kunnen enkel advies geven maar in het geval van dit nieuwe festival, wordt het advies pas gevraagd nadat het festival al is aangekondigd en de ticketverkoop al is gestart.”

“Het lijkt wel alsof de stad alle grote evenementen met veel overlast in Borgerhout dumpt. Het probleem verplaatsen van het Zuid - waar buurtbewoners wél de middelen hebben om te procederen - of de Middenvijver is geen oplossing, zeker zonder inspraak van buurtbewoners.”

Nog geen voetbalveld

Preneel benadrukt wel dat ze niet tegen evenementen is op Spoor Oost. “Wel integendeel, hoe meer hoe liever, maar dan wel kleinschaliger, waar de buurt zelf iets aan heeft en waar weinig overlast is, zoals de theater- en circusfestivals die we hier in de zomer over de vloer kregen.”

Het kabinet Bart De Wever (N-VA) staat in voor de vergunningen en veiligheid van evenementen zoals Sinksenfoor.

En is er nog plaats voor massafestivals ín de stad? “Ik denk wel dat er veel mogelijk kan zijn, kijk naar de Gentse Feesten, wat zich ook in het centrum afspeelt. Maar in Borgerhout vrees ik dat er voor massa-evenementen geen plaats is. Ons district is één van de meest dichtbevolkte regio’s van heel het gewest, we hebben zelfs geen plaats om een voetbalveld aan te leggen.”

Evaluatie

Preneel dringt aan bij de stad om de grote festivals goed te evalueren en de frequentie ervan naar beneden te halen. Ook wil ze een uitgebreide analyse van de afgelopen Sinksenfoor en ziet ze er geen graten in om het aantal weken en de openingsuren terug te brengen zoals voordien.

Bij de stad klinkt er begrip voor de klachten die via De Blauwe Lijn zijn binnen gekomen, dat elk evenement afzonderlijk geëvalueerd wordt en dat er rekening gehouden wordt met het aantal evenementen dat op dezelfde locatie gehouden worden.

Vaag Outdoor op Spoor Oost deze zomer.

