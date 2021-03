Explosie in Borgerhout, garage beklad. Mounir: “Niks met drugs te maken.”

Deurne 1.000 euro voor een verborgen oortje dat je de examenvra­gen influis­tert: twee rijscholen verplicht dicht na fraude

17 maart Een wijkteam van de Antwerpse politie kon vier personen arresteren in een onderzoek naar fraude in rijscholen. Twee rijscholen werden verzegeld en er werd meer dan 15.000 euro cash in beslag genomen. De verdachten zijn vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.