Explosie in Borgerhout, en ‘Mounir informant’ op garagepoort gespoten: “Maar ik heb niks met drugs te maken”

Na twee advocaten ook prominente kickbokser aangehou­den in ‘Operatie Sky’

10 maart 48 personen opgepakt, 200 huiszoekingen, 17 ton cocaïne onderschept en 1,2 miljoen euro cash geld in beslag genomen. Dat zijn de indrukwekkende cijfers van operatie Sky. De opgepakte advocaten in de zaak zijn S.M. en J.H. die gebruik maakten van de Sky ECC-telefoons. M. is gisteren al aangehouden. Ook J.H. is vanmorgen door de onderzoeksrechter naar de gevangenis gestuurd. De twee advocaten worden beticht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Ook kickbokser J.B.S. is ondertussen aangehouden in de zaak. Wim de Colvenaer, advocaat van Ben S., bevestigt de aanhouding van zijn cliënt.