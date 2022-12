Districtsloket Borgerhout blijft toch langer open door cyberaanval: “Stadsbestuur denkt beter twee keer na vooraleer loketten te sluiten”

Wilrijk Oudere dame dood teruggevon­den bij Sint-Augustinus­zie­ken­huis

In een woning aan de Spoorweglaan in Wilrijk, vlak bij het Sint-Augustinusziekenhuis, is vrijdagmiddag een lichaam teruggevonden. Dat bevestigt het Antwerps parket. Het gaat om een vrouw van 86. Hoe zij precies is overleden en wat de omstandigheden zijn, is nog onduidelijk.

17:51