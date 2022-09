District Borgerhout kiest voor kleur met nieuwe editie van Walls of Boho

Jonge Borgerhoutenaren mogen hun ontwerp afgeven in Pleinhuis Zermatt aan het Terloplein. Wanneer het Pleinhuis gesloten is, kan je het ontwerp in de brievenbus in de Wijnegemstraat 65 deponeren of steeds in de bus van het districtshuis op het Moorkensplein 1. Dit kan je doen tot en met zondag 18 september. Voor vragen kan je terecht bij het wijkoverleg. Bel: 03 338 17 14 of mail: wijkoverleg.borgerhout@antwerpen.be