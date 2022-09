Derde Wijklabo in Borgerhout gaat van start: buurt krijgt 100.000 euro om project waar te maken

BorgerhoutOp dinsdag 13 en donderdag 15 september worden de bewoners van de buurt van ‘de drei pleintjes tot en met de woontorens over de Ring’ uitgenodigd op de infoavonden van hun Wijklabo. Bij een Wijklabo krijgt een wijk 100.000 euro en beslissen de bewoners samen wat er belangrijk is voor hun wijk en hoe de middelen worden besteed.

Het Wijklabo is het burgerparticipatieproject van Borgerhout. Het is niet de enige manier waarop bewoners van Borgerhout kunnen deelnemen aan het beleid in hun district, maar het is wel het project met het grootste budget. ​ Per wijk hebben de bewoners 100.000 euro ter beschikking. Alle wijken komen deze legislatuur aan de beurt.

Het doel van het Wijklabo is om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij besluitvorming over projecten en ingrepen in hun leefomgeving. Elk labo wordt aangestuurd door een regiegroep van vrijwillige buurtbewoners. Zij leggen contacten in de buurt, benoemen uitdagingen en gaan op zoek naar interessante voorstellen. Hierbij krijgen ze ondersteuning van de medewerkers van de dienst Wijkoverleg van het district.

Het eerste Wijklabo ging door in de Moorkenswijk. Deze wijk koos voor 5 parklets die de wijk rondreizen. Dat zijn mobiele constructies die in een straat ontmoeting, groen en speelruimte creëren. Het project liep vertraging op door coronamaatregelen, maar nu ​ staan de parklets elke 2 maanden in een andere straat of plein opgesteld. Het tweede wijklabo gaat door in de wijk die zich uitstrekt van de Tuinwijk tot en met de Schans. De bewoners zijn, na een intensief participatietraject, momenteel in de beslissende fase van hun labo. Ze kozen ervoor hun Wijklabo ‘Betere Buurt’ te noemen, aangezien ze daar samen graag voor willen gaan.

(Lees verder onder de afbeelding)

Volledig scherm Wijk van wijklabo 3 © RV

Het derde Wijklabo gaat van start in een wijk die bruist van het leven. De grenzen van deze wijk gaan van het Terloplein, Krugerplein en Groeningerplein tot en met Spoor Oost en de woontorens over de Antwerpse Ring met postcode 2140. Door de vele verenigingen en actieve bewoners daar, zal het Wijklabo ook hier een mooie gelegenheid zijn om over de buurt in gesprek te gaan met elkaar.

De eerste infovergaderingen van Wijklabo 3 vinden plaats op dinsdag 13 september in Trix, Noordersingel 28-30, Borgerhout en op donderdag 15 september in Rataplan, Wijnegemstraat 27, Borgerhout.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.