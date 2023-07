“De straatveger lijkt verdwenen”: Groen kaart zwerfvuil in Borgerhout aan

Band ‘Depeche Mode’ is Sportpa­leis nog niet uit of kondigt al nieuwe show aan

De wereldwijd gelauwerde tour van de Britse, legendarische new wave-band ‘Depeche Mode’ is nog aan het nazinderen. Maar de band kondigde al een nieuwe passage aan in Antwerpen. Begin februari brengt de band weer zijn ‘Memento Mori World Tour’ naar het Sportpaleis.