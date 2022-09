De Roma strikt recordaantal van 670 vrijwilligers: “Ik heb hier nog een wenteltrap voor Helmut Lotti gepoetst”

Weet u nog zo’n twintig jaar geleden wanneer De Roma uit haar assen herrees? Hoe de cinemazetels van weleer weer blonken en de ingang van de Turnhoutsebaan van een onbruikbaar stuk beton naar één van de mooiste van Antwerpen transformeerde? Wel, dat was het werk van een honderdtal vrijwilligers. Onder leiding van Paul Schyvens, die toen bij theater Rataplan werkte en later directeur van De Roma zou worden, zorgden ze voor een historische opening van De Roma op 15 mei 2003.

Quote Dat sociale aspect, de sfeer, de vriend­schap,... het is veel meer dan louter bezigheids­the­ra­pie Ludgart Lambrecht, vrijwilligster sinds 2005

Als je vandaag de dag De Roma binnen wandelt, vallen niet alleen de oude posters en concertaankondigingen op. Bovenaan de inkomhal prijken honderd zwart-witfoto’s van de Antwerpenaars jong en oud die de concertzaal hielpen renoveren. En die tijd herinnert Hilde Vanderlinden zich nog goed: “Ik ben hier als vrijwilliger in het tweede weekend na de opening gestart. Ik ben hier wellicht een van de langst meedraaiende vrijwilligers, ja", lacht de kwieke zestiger. “De opening van De Roma heeft niet alleen voor de vrijwilligers iets betekend. Het zorgde ervoor dat een hele wijk heropleefde, en mensen van verschillende afkomsten die niet altijd hun weg vonden een plaats in de maatschappij kregen.”

Feest!

Feest! Vrijwilligers Hilde Vanderlinden, Ingrid Vierstraete en Ludgart Lambrecht rond de langstwerkende vaste werknemer Rob Gielen.

Intussen verzamelden ook Ludgart Lambrecht (67) en Ingrid Vierstraete (70) zich met een glas cava op de dansvloer in de foyer na het optreden van The Great Belgian Songbook. Je kan de dames naast collega’s gerust vriendinnen noemen: “Dat sociale aspect, de sfeer, de vriendschap,... het is veel meer dan louter bezigheidstherapie. Paul Schyvens was niet de gemakkelijkste, maar hij wist wel hoe hij mensen moest aanzetten tot actie, om veranderingen door te voeren. Het is dankzij hem dat De Roma is wat ze nu is én er nog steeds zoveel vrijwilligers zijn. Wij hier zijn de oude kliek, het vaste team. Maar er is ook een hele generatie jongeren die zich hier mee voor wil inzetten en het is knap hoe de nieuwe directrice Danielle (Dierckx, red) mee op die kar springt.”

Quote We hebben 55 vrijwilli­gers per dag nodig Directrice Danielle Dierckx

En sinds haar aantreding in 2017 staat dat vrijwilligersaspect inderdaad hoog op Dierckx’ agenda: “Het is hartverwarmend hoe al deze mensen zich dag na dag belangeloos inzetten voor De Roma. We hebben een gemiddelde van 55 vrijwilligers per dag nodig. Dit gaat van de zaal poetsen naar de bar klaarzetten tot de vestiaire regelen en rondleidingen geven. De vrijwilligers zitten in de hele organisatie verweven. Een groot deel is van iets oudere leeftijd, maar we zien ook een nieuwe instroom van twintigers en dertigers, of mensen van buitenlandse afkomst die hier hun talenkennis willen ontwikkelen.”

Directrice van De Roma Danielle Dierckx.

Bij de aanvang van het nieuwe artistieke seizoen werden een tweehonderdtal vrijwilligers getrakteerd op een optreden van The Great Belgian Songbook en een taartenbuffet. Achteraf was er in de foyer van de magnifieke concerthal ook een dansfeest georganiseerd.

Maar waarom zou je ettelijke uren werken zonder daarvoor maar één euro te ontvangen? “Voor mij is iets doen voor iemand anders zonder daarvoor betaald te worden bijna een vanzelfsprekendheid”, licht Ludgart toe. “Maar hier krijg je ook heel veel terug. Hier zie je dingen die je anders nooit zou zien. Zo sprak ik met Ozark Henry toen hij bijlange nog niet zo groot was als nu. Ik zag Milow zijn debuutalbum brengen, en kuiste de wenteltrap van Helmut Lotti. Het punt is: ik bent fier omdat ik vrijwilliger van De Roma ben, en dat verkondig ik graag waar ik ook ga.”

Ruth Lasters bracht haar gedicht Losgeld voor, wat onlangs veel commotie veroorzaakte nadat het geweigerd werd door de stad en ze opstapte als stadsdichter.

