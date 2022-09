De Roma decor van Seniorenfeest Borgerhout

Borgerhout Opnieuw Start to Run in het Te Boelaer­park

Wie extra motivatie zoekt om te gaan joggen, kan zich ook dit jaar aansluiten bij Start to Run in het Te Boelaarpark. Trainen doe je in groep, onder begeleiding van een ervaren coach van Atletiekclub Brabo. Na twaalf weken haal je de vooropgestelde vijf of tien kilometer.

24 augustus