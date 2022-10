Dagschotel Boelaer: derde vestiging van buurtrestaurant opent op grens Borgerhout en Deurne

Dagschotel is een samenwerking tussen stad Antwerpen en Sense. Zij startten eind 2020, in volle coronacrisis, met de eerste vestiging van Dagschotel in Merksem dat maaltijden aan huis leverde. In 2021 opende een tweede vestiging in Hoboken.

Ook dit nieuwe buurtrestaurant levert op bestelling verse maaltijden aan huis. Een concept dat aanslaat, volgens Jan Van Roie van Dagschotel. “In onze huidige twee locaties bereiden we elke dag gemiddeld 135 verse maaltijden voor 3200 klanten. Het aan huis leveren is een meerwaarde voor onze klanten. Bovendien kunnen we nog beter wijkgericht werken.”

Eenvoudig bestellen

Deze derde vestiging, Dagschotel Boelaer, levert maaltijden aan inwoners van de wijken Deurne-Zuid, Borgerhout Extra Muros en Berchem-Groenenhoek. Zij kunnen eenvoudig bestellen tot 1 uur voordien, online, telefonisch of ter plaatse in het restaurant. Ze kiezen uit 5 dagschotels, van vis of veggie tot een klassieker.

Met de opening van Dagschotel Boelaer telt de stad Antwerpen ondertussen zeven buurtrestaurants. Naast drie restaurants met de Dagschotel-formule gaat het om De 7Schaken, Kom.EET, Bakboord en Foyer De Stroming. Iedereen kan er terecht voor een lekkere verse maaltijd tegen een betaalbare prijs. Sommige Antwerpenaren, zoals senioren of mensen met een verhoogde tegemoetkoming, betalen een gunsttarief.

