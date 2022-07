Burgerbeweging Turnhoutsebaan verdedigt fietsstraat nu ze er officieel ligt: “Geen wondermiddel maar wel veiliger in afwachting van volledige herinrichting”

ANTWERPEN Ontdek 500.000 (!) museumstuk­ken in kijkdepot van het MAS

Een half miljoen (!) stuks. Zo rijk is de collectie van het MAS. Vanaf 1 juli zal de collectie in het depot ook toegankelijk zijn voor het publiek. Bezoekers ontdekken wie de objecten maakte, verzamelde of gebruikte en krijgen inkijk in restauraties en onderzoek over bijzondere stukken.

