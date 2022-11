Burgerbeweging haalt inspiratie in Amsterdam voor heraanleg Turnhoutsebaan: “Koning auto opofferen voor een veilige, groene en leefbare stad heeft ons geen enkele stem gekost”

BORGERHOUTNa een eerste, voorlopige evaluatie van de Turnhoutsebaan in Borgerhout als fietsstraat kijkt de burgerbeweging ‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan’ vooral uit naar een volledige heraanleg. De actievoerders trokken naar de noorderburen om te kijken hoe het bestuur van Amsterdam omgaat met mobiliteit in de stad. “Handelaars hadden schrik toen ze hoorden dat de auto uit hun winkelstraat geweerd werd, maar nu de heraanleg compleet is, is hun omzet verdubbeld.”

Met zo’n veertig trokken ze naar Amsterdam afgelopen vrijdag. Niet enkel buurtbewoners, handelaars, actievoerders en fervente gebruikers van de Turnhoutsebaan in Borgerhout maar ook kabinetsleden van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) - die de baan beheert -, Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) en schepen voor sociale zaken Tom Meeuws (Vooruit).

“We zijn al jaren vragende partij om onze geliefde baan veiliger en meer leefbaar te maken”, legt Kevin Buytaert uit voor de burgerbeweging. “Volgens ons kan dat enkel als de Turnhoutsebaan autoluwer wordt maar we begrijpen dat bewoners en vooral handelaars daar vragen bij hebben. Kunnen mensen onze winkels nog wel bereiken? Waar gaan ze nog kunnen parkeren?”

Volledig scherm Borgerhoutse excursie in Amsterdam. © Lieven Jacobs

“Koopkracht verdubbeld”

“Daarom zijn we naar de De Clercqstraat getrokken in Amsterdam-West, vergelijkbaar met onze Turnhoutsebaan. Een winkelstraat met voetgangers, fietsers en openbaar vervoer die recent heraangelegd is en waar koning auto een significant aandeel verloren heeft. We zijn met de lokale handelaars gaan spreken, die allemaal toegeven dat ze voor de heraanleg erg sceptisch waren, ze maakten zich enorme zorgen toen ze de plannen voor de heraanleg te zien kregen. Maar door de parkings naar de rand van de stad te verplaatsen, en het nu veel aangenamer winkelen is in de De Clercqstraat, geven ze vandaag te kennen dat de koopkracht net gestégen is. Bijna een verdubbeling, klinkt het. We denken in Borgerhout hetzelfde effect te kunnen krijgen na een drastische heraanleg.”

Oranje Loper

Mee verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid is bestuurslid Micha Mos (GroenLinks) van het Amsterdamse stadsdeel Centrum. Momenteel zet hij mee zijn schouders onder het nieuwe, ambitieuze project ‘Oranje Loper’, een jarenlange operatie om het Centraal Station van Amsterdam te verbinden met het Mercatorplein in Amsterdam-West. Het project van meer dan honderdvijftig miljoen euro moet de drukke verkeersas veiliger en meer leefbaar maken. Opnieuw zal koning auto grotendeels moeten wijken voor zwakke weggebruikers, openbaar vervoer, meer ruimte en meer groen.

Volledig scherm Micha Mos (GroenLinks), lid dagelijks bestuur stadsdeel Centrum, Amsterdam. © Stad Amsterdam

“De schrik om de auto weg te drijven uit de binnenstad, hebben we hier in Amsterdam ook gekend”, legt Mos uit. “Vandaag zitten we hier met een heel andere realiteit dan tientallen jaren geleden. Een realiteit, die we zelf wel gemaakt hebben, dat zijn bewuste beleidskeuzes geweest. Dat men in Antwerpen publieke parkeergarages blijft bouwen in de binnenstad, is voor een stad als Amsterdam onbegrijpelijk. Mijn landgenoten hoeven echt niet met hun wagen Antwerpen binnen te rijden om naast de kathedraal te gaan parkeren.”

Luxe

“Wel is het verdrijven van de auto maar deels gelukt”, benadrukt Mos. “We zitten net zoals Antwerpen met een historisch stadscentrum dat niet bemeten is op al die verschillende vormen van mobiliteit. Er zal altijd een spanning blijven hangen, want logistiek moet je natuurlijk iedereen kunnen blijven bedienen. In Amsterdam hebben we het geluk dat we een deel kunnen opvangen via onze grachten en waterwegen. In Antwerpen is die luxe er niet.”

“Bovendien is er in Amsterdam al een langere en grotere fietstraditie. De Amsterdammer is ook gewoon voorstander van ontmoediging van autobezit. In Antwerpen klinkt het misschien dat het verdrijven van de auto in de binnenstad het bestuur stemmen gaat kosten, maar in Amsterdam hebben wij daar nooit iets van gemerkt. Op één uitzondering na heeft Amsterdam een traditie van een door links gedomineerd bestuur. De stad veiliger en meer leefbaar maken door gemotoriseerd verkeer deels op te offeren, heeft ons duidelijk nooit stemmen gekost.”

“Ik heb dus maar één advies voor Vlaamse en Antwerpse beleidsmakers”, besluit Mos. “Durf voorop te lopen en durf die keuze te maken voor meer ruimte, voor een leefbare en prettigere stad.”

Volledig scherm © Lieven Jacobs

