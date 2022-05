Brand in Borgerhout veroorzaakt grote rookpluim

Borgerhout/Antwerpen Het is eindelijk begonnen: eerst wordt wegdek Turnhoutse­baan aangepakt om er een fiets­straat van te maken

Het definitieve startschot voor de heraanleg van de Turnhoutsebaan in Borgerhout tot fietsstraat is gegeven. Maandag begon de aannemer aan de herstelling van het wegdek in de zone tussen de Eliaertsstraat en de Helmstraat/Kroonstraat. Om de komende vier weken alle verkeer mogelijk te houden, neemt men telkens bepaalde zones van de straat in.

