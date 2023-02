Borgerhoutse wijnbar Glou Glou verschijnt in restaurantgids Bib Gourmand: “Passie voor natuurwijn”

Glou Glou: het is een geluid dat je regelmatig hoort in de wijnbar op het Moorkensplein (namelijk het geklok van een fles), en meteen ook de naam van de zaak van Ruth Dreessen (40), Michael Roelants (41), Johan Heuninck (43) en Christophe van Remoortere (34). De wijnbar is dit jaar nieuwkomer in de restaurantgids Bib Gourmand, dat restaurants met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding bundelt. “We passen in het lijstje: voor 40 euro heb je hier lekker gegeten.”

De bekendmaking van de nieuwe Michelinsterren – dit jaar gebeurt dat op 13 maart – gaat traditiegetrouw vooraf door de nieuwe Bib Gourmand-restaurants. Dat zijn restaurants die uitblinken in prijs-kwaliteitverhouding, en waar je voor-, hoofd en nagerecht kunt bestellen voor een prijs die rond de 45 euro draait.

Dit jaar werden 22 nieuwe restaurants toegevoegd aan de Bib Gourmand, waaronder Glou Glou uit Borgerhout. “Het is een uitdaging om in deze moeilijke economische tijden een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding aan te houden. Dat beseffen wij maar al te goed. Deze chefs tonen dat het kan met hun inventiviteit, juiste state of mind en overtuiging dat lekker eten aan zeer correcte prijzen altijd zal zegevieren”, aldus Werner Loens, selectiedirecteur van de MICHELIN Gidsen in de Benelux.

Volledig scherm Wijnbar Glou Glou in Borgerhout. © Felix Rabou

Aan de toog

Glou Glou opende anderhalf jaar geleden, in juli 2021. Michael was destijds eigenaar van Bistrot Miró, ook op het Moorkensplein, Christophe en Johan werkten in de zaak. “Aan de overkant van Bistrot Miró, het pand waar we nu zitten, was destijds een louche café”, vertelt Ruth. “Daar moest iets anders komen, dus ontstond aan de toog van Miró het idee om de bistro naar de overkant te verhuizen.”

Uiteindelijk openden de drie wijnbar Glou Glou, terwijl Miró aan de overkant bleef bestaan. “Glou Glou was meteen zo’n succes, dat we gestopt zijn met Miró om al onze tijd hierin te kunnen steken. Ondertussen was ik ook bij in de zaak gekomen: ik werkte in café Zeezicht en had een nieuwe uitdaging nodig. Christophe is mijn vriend, dus kon ik als vierde mee in de zaak stappen.”

Natuurwijn

Glou Glou hangt volgens de vier eigenaars tussen een wijnbar en een bistro. “We hebben alle vier een passie voor natuurwijnen, dus was het van in het begin heel duidelijk dat we natuurlijke wijnen zouden aanbieden. We hebben een uitgebreid drankaanbod, maar de focus ligt toch vooral op wijn. Qua eten werken we met een deelconcept, omdat we van veel gerechten kunnen proeven zelf heel fijn vinden. Met vier à vijf bordjes voor twee personen heb je gegeten. Onze gerechten zijn seizoensgebonden en verfijnd, en komen op het tempo van de keuken op tafel. Momenteel op de kaart? Gnocchi met paddenstoelen bijvoorbeeld, of prei met makreel.”

“Dat we nu in de Bib Gourmand staan, is een grote erkenning voor wat we doen. We werken hard om elke dag te brengen wat we willen brengen. En volgens ons passen we ook echt wel in het lijstje: we werken met kwalitatieve producten, maar voor ongeveer 40 euro heb je hier ook wel gegeten", besluit Ruth.

