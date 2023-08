Borgerhoutse senioren maken nieuwe wandelzoektochten

Christoph (43) verloor een arm en twee benen, maar wandelt twee jaar later opnieuw dankzij Amerikaans prothesebe­drijf: “Ik doe elke dag aan topsport”

De Rolls Royce van de prothesen. Zo verwijst Christoph Van den Bossche (43) naar zijn nieuwe benen. Zijn oude verloor de Antwerpenaar samen met zijn rechteronderarm door een verkeersongeval in mei 2021. Sindsdien raapt de kapper elke dag de moed bijeen voor zijn vrouw en drie dochters. Heil zocht en vond hij echter in... een oliestad in Amerika: “Als je Wout van Aert op een koersfiets zet die niet is afgesteld op zijn lichaam, gaat hij de race niet winnen.”