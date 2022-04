Borgerhout organiseert fiets- en wandeltochten over koloniaal verleden

“Vorig najaar organiseerden we over dit thema al dialoogtafels in het districtshuis en een gespreksavond in zaal Amor. De input was alvast erg interessant, maar we willen nog meer Borgerhoutenaren bereiken. Want veel mensen weten niet wie Lippens, Vinçotte, De Bruyne, Van Goethem, Kruger en Botha zijn. Via gratis fiets- en wandeltochten willen we deze kennis beschikbaar stellen, en vooral ook in gesprek gaan met elkaar op een niet-polariserende manier. We willen als districtscollege weten hoe men deze zaken in de publieke ruimte ervaart en hoe men de toekomst ervan ziet. Tegen de zomer willen we een concreet plan van aanpak voorleggen”, aldus districtsschepen voor Cultuur Aïssatou Cissé.