Borgerhout geeft inwoners met kansentarief extra korting op lidgeld of materiaal voor hobby of sport

“Wij zetten in tegen radicalise­ring én tegen drugs”: Vlaanderen erkent Antwerpse moskee ‘El Mouslimine’

Goed nieuws voor de meer dan driehonderd leden van moskee ‘El Mouslimine’ in de Seefhoek. De geloofsgemeenschap werd als enige officieel erkend door de Vlaamse overheid, terwijl er nog vijftien andere moskeeën en orthodoxe kerken die erkenning vroegen. Wellicht erkent Vlaanderen in het najaar nog meer Antwerpse gebedshuizen, die momenteel nog bovenop de administratieve stapel liggen. In de Seefhoek is men althans heel tevreden: “Wij wachten hier al twintig jaar op”, klinkt het.