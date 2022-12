Borgerhout bedankt vrijwilligers die straat optrokken om jongeren te kalmeren na WK-wedstrijden: “De helden van de Turnhoutsebaan”

Borgerhout“De helden van de Turnhoutsebaan”. Met die woorden werden de vrijwilligers van ‘Samen op Straat’ vanavond feestelijk in het districtshuis van Borgerhout bedankt door de districtsburgemeester en -schepenen. Ze overhandigden de zogenaamde buurtvaders, die na de WK-wedstrijden van Marokko de straat optrokken om de kalmte te bewaren, een cheque van 1000 euro: “Nogmaals een bewijs dat jeugdwerk heel belangrijk is in ons district.”

De Buurtvaders haalden afgelopen de krantenkoppen met hun mensenketting van vrijwilligers. Deze blokkeerde na de WK-wedstrijden meermaals de toegang naar de stad en wisten de feestende meute op de Turnhoutsebaan te consolideren. De zestigtal vrijwilligers spraken ook heethoofden aan en stuurden jongeren die het te bont maakten naar huis. Daarbij staan ze in voortdurend contact met de cel Diversiteit van de Antwerpse politiezone.

Risicoanalyse

Het project van de Buurtvaders is ontstaan in 2013, op vraag van het district Borgerhout aan buurtwerking SAAMO: “De zichtbare resultaten die we geboekt hebben afgelopen weken zijn een werk van lange adem”, zegt Ali El Moussaoui, stafmedewerker bij SAAMO. “Bij grote evenementen, denk bijvoorbeeld aan oudjaar, sturen we altijd vrijwilligers de straten op. We maken risico-analyses en bespreken hoe we het de volgende keer moeten aanpakken. De vrijwilligers krijgen ook twee keer per jaar een vorming. Het zijn al deze stappen die we al jaren zetten die nu ook opnieuw zichtbaar worden, en daar kunnen we alleen maar op blijven inzetten.”

Volledig scherm Districtssburgemeester Marij Preneel (Groen) en schepenen Aïssatou Cissé (Vooruit), Omar Al Jattari (Groen), Mariam El Osri (Groen) en Ben Van Duppen (PVDA) met de vrijwilligers van 'Samen op Straat', ook wel de Buurtvaders genoemd. © Klaas De Scheirder

“Ze hadden evengoed in hun zetel naar de match kunnen kijken of op café kunnen zitten. In de plaats daarvan trokken ze in de koude de stad in om de avonden zo goed mogelijk te laten verlopen”, bedankt districtsburgemeester Marij Preneel (Groen) de buurtvrijwilligers met een cheque. “Dit toont inderdaad nogmaals aan hoe belangrijk het is om als stad in te zetten op werkingen zoals SAAMO, Kras en Jes. We vinden het dan ook bijzonder jammer dat de toeslagen niet geïndexeerd worden in de nieuwe begroting en de jeugdwerkingen daardoor 10 à 20% minder middelen moeten doen. Met één derde van de Borgerhoutse bevolking jonger de 20 jaar moeten we daar voortdurend op inzetten, ook los van de grote evenementen.”

El Moussaoui voegt toe: “Zonder vrijwilligers hadden we dit niet gekund, maar de stad mag ook niet alleen op vrijwilligers terugvallen. Er is een professioneel kader van partners nodig om een constante wisselwerking tussen jeugdwerkers en de stad te waarborgen. Een snoei in het budget is een slag in het gezicht.”

Minister van Jeugd en Armoedebestrijding Benjamin Dalle (CD&V) kondigde recent ook aan dat hij 1.351.900 euro uittrekt om het Antwerpse SAAMO-project in Brussel, Gent, Vilvoorde en Willebroek uit te rollen.

