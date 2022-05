Binnenkort vijftiental openbare fietspompen in Borgerhout: “Hoort nu eenmaal bij de infrastructuur”

BOrgerhoutDe Borgerhoutse districtsraad besliste na een vraag van Open Vld om een vijftiental fietspompen in het district te voorzien. De omgeving van fietsenwinkels die het oppompen van fietsbanden als gratis dienst aanbieden wordt hierbij wel gemeden: “Door te zorgen voor een goede infrastructuur en comfort, moedigen we fietsen in onze districten nog meer aan”, aldus raadslid Ellen Dehing.

Open Vld pleitte in haar bestuursakkoord om ‘van Borgerhout hét fietsdistrict van Antwerpen te maken’: “Onze collega’s in district Antwerpen kregen in 2020 groen licht voor een project waarbij vijftig openbare fietspompen worden geplaatst doorheen alle postcodes van district Antwerpen en op de raad van deze maand werd tevens in Antwerpen beslist dat veertig fietspompen zullen worden geïnstalleerd naast de tien fietspompen aan de gevels van fietsenwinkels. De aandacht voor infrastructuur die momenteel niet meer overeenkomt met de eisen van de gebruikers is zeer belangrijk en fietspompen horen nu eenmaal bij die infrastructuur”, aldus raadslid Ellen Dehing.

Centrale plek

De Borgerhoutse districtsraad besliste maandagavond om over te gaan tot het voorzien van een vijftiental fietspompen in haar district. “Hierbij wordt vooral gekeken naar plaatsen waar veel fietsbewegingen plaatsvinden en waar van het ene naar het andere vervoersmiddel wordt overgeschakeld.” Alsook zal het district ten minste één fietsherstelpunt voorzien op een centraal gelegen plek waar men de banden kan oppompen en waar moersleutels of dergelijke fietsreparatietools beschikbaar zullen zijn.

“In Antwerpen zit het project in zijn finale fase. Eind zomer, begin herfst mogen we de fietspompen in het straatbeeld verwachten. Ik ben blij dat dit project nu navolging krijgt in Borgerhout. Door te zorgen voor een goede infrastructuur en comfort, moedigen we fietsen in onze districten nog meer aan”, aldus Antwerps raadslid Stella Vansumeren. Wanneer de fietspompen in gebruik genomen worden is nog onzeker.

