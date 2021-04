Auto geplet tussen twee vrachtwagens op Antwerpse ring: bestuurster slechts lichtgewond

Borgerhout CuriezeNeu­zen in de tuin bij Sien (35), Hannes (36) en Amos (1): “We hopen dat onze zoon later ook beseft dat hij zorg moet dragen voor de aarde”

5 april Vandaag, zaterdag 3 april, werd het startschot gegeven voor de meetcampagne van CurieuzeNeuzen in de Tuin, het grootste burgeronderzoek in Vlaanderen naar hitte en droogte ooit. Op 5.000 plaatsen in Vlaanderen wordt er een halfjaar lang via een slimme sensor bodemtemperatuur en droogte gemeten. Zo ook in de tuin van Sien Kets (35), Hannes Van den Bergh (36) en hun zoontje Amos (1) in Borgerhout.