Aanslag op voormalige woning van ‘De Algerijn’ net als nieuwe bewoners willen intrekken in huis

Het incident gebeurde rond 4 uur afgelopen nacht bij huisnummer 18 in de Koolstraat. Het bewuste huis is nog niet zo lang geleden van eigenaar veranderd en de nieuwe bewoners belden vanmiddag meteen de politie toen ze ontdekten wat er gebeurd was. “Intussen is ook het gerechtelijk lab ter plaatse en werd de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen gecontacteerd,” aldus Kristof Aerts van het parket. “Het onderzoek is volop lopende.” Ook bij dit incident wijst alles in de richting van drugsgeweld.

De aanslag was wellicht bedoeld voor Mohamed Reda C., de voormalige bewoner en bekende drugscrimineel. De woning was al enkele keren het doelwit. In 2017 werd de garagepoort beschoten en in het najaar van 2021 werd er een explosief tot ontploffing gebracht tegen de gevel. ‘De Algerijn’ werd deze week zelf nog tot acht jaar cel veroordeeld in een dossier rond aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu.