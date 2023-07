Zware regenbuien, maar soms ook zon in Boortmeerbeek vandaag

NET OPEN. Jakob, Nino en Jochen openen klimwinkel De Steenuil: “We kochten autootje voor 400 euro, reisden Europa rond, en kregen een idee”

Klimmers kunnen sinds kort voor materiaal en kledij terecht in De Steenuil, de gloednieuwe klimwinkel van vrienden Jakob Segers (28), Nino Smets (26) en Jochen Adriaensens (36). “Een maand en vijf dagen voor de opening waren we nog op zoek naar een pand. Alles is plots héél snel gegaan. We hebben nog niet eens de tijd gehad om reclame te maken.” Of hoe het kleinste autootje dat er bestaat en een biertje het ondernemerschap kunnen aanwakkeren.