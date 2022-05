Zorghuis De Dijlevallei gooit de deuren open op Dag van de Zorg

Het zorghuis zag vier jaar geleden het levenslicht vanuit de nood voor een warme aanpak. “Mensen één-op-één benaderen kan net dat tikkeltje moed geven. Samen aan een tafel zitten doet . Onze gasten komen één na één binnen, maar vormen al gauw een familie." Zondag gooit het zorghuis de deuren wagenwijd open vanaf 10 uur, voor een inkijk in het leven van de gasten en een drankje. “De nood voor dergelijke initiatieven is hoog, maar we bereiken onze doelgroep nog te moeilijk,” gaat Veerle verder. “Daar willen we met de opendeurdag op inspelen. Kanker is een klein woord met een grote impact, maar die hoeft niet altijd negatief te zijn. Dat willen we zondag aantonen.”