Zo VeloVeilig is Boortmeerbeek: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

Slachtof­fer kan confronta­tie met pedopater Luk Delft (53) amper aan in rechtbank: “Hij zou zijn vertrouwen winnen, om zich daarna meermaals aan hem te vergrijpen”

Het contrast kon dinsdag niet groter zijn aan de rechtbank in Leuven. Terwijl ‘pedopater’ Luk Delft met twee advocaten onder zijn vleugels quasi over de hele lijn zelfverzekerd de vrijspraak kwam vragen, zat één van zijn slachtoffers buiten op de koude stenen in de druiligere regen. Toen hij als kwetsbare jongere bijna in de handen geduwd werd van de geestelijke, werd hij zwaar misbruikt. De voormalig Salesiaan riskeert 40 maanden cel, maar ontkent in alle toonaarden. “Dit is woord tegen woord.”