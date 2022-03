Zestiger opnieuw veroordeeld voor lastigvallen van gezin: “Vijf jaar durende belaging”

De beklaagde trouwde 20 jaar geleden met het slachtoffer. In 2014 kwam er een einde aan hun huwelijk, waaruit 3 kinderen ontsproten waren. Deze breuk kon hij niet verkroppen en hij begon zijn ex lastig te vallen. Hij stuurde haar talloze beledigende berichten en dook te pas en te onpas op aan haar woning in Vilvoorde. Dit leidde in 2015 al tot een veroordeling voor bedreigingen, belaging en geweld. Hierbij kreeg hij 15 maanden cel opgelegd met als voorwaarde dat hij haar met rust moest laten.

Bus

Hier kwam echter niets van in huis. Integendeel, hij bleef haar bestoken met berichten en zelfs nadat hij geblokkeerd was zette hij filmpjes op zijn sociale media waarbij hij haar vernederde. Op 13 mei 2018 dook hij plots op in het stadion waar zijn zoon moest voetballen. Hierbij belde de jongen in paniek de politie op omdat zijn vader hem lastigviel. Ook stond hij enige tijd later in hun straat en zou hij zijn ex geblokkeerd hebben met de bus waarin hij voor zijn werk reed. “Meneer voert een subtiel spel van belaging uit waarin hij zich heer en meester voelt. Dit duurt nu al 5 jaar. Die eerdere veroordeling doet hem niets”, aldus het parket dat daarom vorige maand 24 maanden cel vorderde. De verdediging had om de vrijspraak gevraagd. “Hij heeft haar nooit geblokkeerd met die bus. Wel is hij naar dat stadion en in hun straat gekomen. Hij is meteen weggegaan en had dit niet mogen doen. Maar is dit belaging?”, pleitte zijn advocaat. De rechter vond van wel en gaf hem een effectieve celstraf van 1 jaar.