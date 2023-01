WZC De Ravestein op stelten voor 101-jarige Frans Van Rillaer: “Mijn geheim? Blijven ademen.”

Zemst Zemst organi­seert mountainbi­ke­t­ocht op … 5.600 kilometer van gemeente­huis: “Unieke ervaring voor inwoners, die zo ook scholen in Sokone steunen”

Fietsen door de jungle en rituelen in dorpen rond Sokone in Senegal bijwonen: het kan eind dit jaar voor de inwoners van Zemst, want de gemeente organiseert een mountainbiketocht in het Afrikaanse land. Zemstenaren moeten er wel 4.500 euro voor neertellen, waarvan 1.500 euro naar onderwijsprojecten in Sokone gaat. “In de plaats krijgen ze een reis die ze anders misschien nooit zouden doen”, zegt schepen Joeri Van den Brande.

11 januari