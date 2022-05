Wie heeft 70 jaar oude landschildpad Jan gezien? “Hij heeft zoveel emotionele waarde voor mij”

Boortmeerbeek“Snel is hij natuurlijk niet, maar hij is ook niet van de traagste, hoor. Wie weet waar hij al zit.” Chris Lapeysen (65) uit Boortmeerbeek is koortsachtig op zoek naar haar 70 jaar oude Griekse landschildpad, die zondag ontsnapte. Jan, zo heet het reptiel, is haar erg dierbaar. En daar heeft Chris’ overleden vader alles mee te maken.

Zowel schildpad Mathilde als Jan raakte zondag uit de tuin van Chris Lapeysen (65) in de Sportveldweg in Boortmeerbeek. Landschildpad Jan is maar liefst 70 jaar oud. “Ik had zondag al een vermoeden, omdat ik het dier niet meteen vond, maar ik heb een andere keer al eens loos alarm geslagen”, vertelt Chris. “Maandag had ik pas door dat Mathilde en Jan effectief ontsnapt waren. Ze kropen beiden onder de draad die hen scheidt van de groentetuin. Die had ik afgespannen, omdat natuurlijk verzot op groentjes zijn.” Na een zoektocht maandag werd Mathilde veilig en wel teruggevonden vlak bij de sporthal in Boortmeerbeek. Maar van Jan ontbreekt voorlopig nog elk spoor.

Quote Landschild­pad Jan kan wel tot 100 jaar worden en zal mij dus ongetwij­feld nog overleven Chris Lapeysen

Chris is opgelucht dat Mathilde zo snel terecht is, maar landschildpad Jan heeft nog veel meer emotionele waarde. “Hij is vernoemd naar mijn overleden vader”, vervolgt Chris. “Mijn vader heeft hem gekregen voor zijn eerste communie en ondertussen zorg ik al 30 jaar voor de landschildpad. We zijn er dus heel gehecht aan. Hij kan wel tot 100 jaar worden en gaat mij dus ongetwijfeld nog overleven”, glimlacht ze.

Beloning

Hoewel de Griekse landschildpad - om het met een understatement te zeggen - niet om zijn snelheid gekend staat, kan hij toch al een heel eind verder geraakt zijn in een paar dagen. “Hij blijft maar wandelen en eten”, zegt Chris. “Snel zijn ze niet, maar eigenlijk zijn landschildpadden ook niet heel traag, dus wie weet waar hij al is na twee dagen. We zijn nog steeds heel hard op zoek naar Jan en we hopen dat iedereen in de buurt eens in zijn tuin kan kijken of hij daar niet toevallig is beland. We wonen in de Sportveldweg in Boortmeerbeek en Mathilde werd maandag gevonden vlak bij de sporthal, dus mogelijk zit Jan daar ook nog ergens. Diegene die onze schildpad terugbrengt, mag zelfs een beloning verwachten.”

Wie de Griekse landschildpad heeft gezien kan Chris bereiken op het nummer 0472 89 61 90 of via Facebook.

