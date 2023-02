Werken aan riool in Zevenbunderweg: verkeer volgt omleiding

Kinderen digitaal aanmelden voor een plek in de basis­school kan vanaf vandaag

Vanaf vandaag kunnen ouders hun kind digitaal aanmelden voor een plekje in een basisschool on Leuven, Bierbeek, Oud-Heverlee of Herent. Nadien verdeelt het computersysteem de beschikbare plaatsen op basis van voorkeur en de afstand tot de school. “Zo bieden we elk kind een gelijke kans op een plek in een school van keuze,” zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera.