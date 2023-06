WEER. Kans op helder weer in Boortmeerbeek vanochtend

Maak kennis met reuzin Filipinia­na: “Mijn moeder stapte niet mee, ze sprong eruit.”

Er is een reus geboren. Ter ere van haar vijfentwintig jaar bestaan creëerde de Leuvense vereniging Filipiniana Europa de uit de kluiten gewassen dame met dezelfde naam: de negende in het rijtje van Leuvense reuzen, en de eerste met Filipijnse wortels. Haar hoofd is nog tot 6 juli gratis te bewonderen in Bib Tweebronnen.