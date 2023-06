WEER. Kans op bewolkt weer in Boortmeerbeek vanochtend

Samenzang­feest Boortmeer­beek Zingt keert terug naar dorpscen­trum

In het kader van Vlaanderen Feest en het Feest van de Vlaamse Gemeenschap landt de samenzangstonde ‘Boortmeerbeek Zingt’ dit jaar opnieuw in het centrum van de gemeente. Onder begeleiding van presentator Jeroen Maris en met een tekstboekje in de hand, kunnen deelnemers op 9 juli meezingen, -kwelen of -lippen met Vlaamse en internationale klassiekers.