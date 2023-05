WEER. In Boortmeerbeek kans op zware regen en bewolking vanochtend

Buren Oude Kasteel­laan overhandi­gen petitie tegen trajectcon­tro­le: “Telt momenteel zo’n 470 handteke­nin­gen”

Buren van de Oude Kasteellaan trokken vanmiddag in fluo en met een petitie en verzoekschrift onder de arm richting het gemeentehuis van Bonheiden. De buren willen dat de gemeente afstapt van het idee om in hun straat de bestaande knip te verwijderen en in te ruilen voor een trajectcontrole.