WEER. Helder weer in Boortmeerbeek vanochtend

IN BEELD Een halve eeuw Big Bill in vijftig beelden…Lees morgen ook het openharti­ge weekendin­ter­view met de Leuvense blueslegen­de…

Big Bill viert dit jaar een halve eeuw op het podium en dat is reden genoeg voor BLP Records om twee nieuwe platen uit te brengen: een heruitgave van ‘Big Bill’ -zijn eerste plaat uit 1976- en ‘Last Call’, een verzameling van zogenaamde ‘rarities’. In een uitgebreid weekendinterview met HLN Leuven blikt Big Bill zaterdag terug op een carrière met vele hoogte- en dieptepunten, van zijn muzikaal avontuur in het verre Texas tot de confrontatie met ouder worden en het belang van levenslange vriendschappen. In afwachting van het openhartige interview trakteert HLN Leuven al op vijftig unieke beelden uit de lange carrière van de Leuvense blueslegende.