WEER. Helder weer in Boortmeerbeek vanochtend

NET OPEN. Haar familie opende er 160 jaar geleden een café, nu schenkt Els (52) er koffie en taart in De Kofferie: “Gelukkig bleef schuurtje wél overeind”

In de Broekstraat in Elewijt heeft Els Walgraef (52) dinsdag de deuren van haar koffie- en taartenbar De Kofferie geopend. Opvallend: de grootouders van haar grootvader openden er 160 jaar geleden een café, dat zelfs haar ouders nog uitbaatten. Tot het café afgebroken werd en alleen een schuurtje bleef staan. Het is in die schuur dat Els haar koffiebar opende. “En de naam is een verwijzing naar het verleden.”