Waterlek in Langestraat tegen vanavond gedicht

Mechelen “Puzzelen met woorden geeft me rust”: Annelies Belemans bundelt haar mooiste knipselpoë­zie in boek

Elke dag gaat Annelies Belemans (30) uit Mechelen op zoek naar woorden in magazines en kranten om daar fijne, gevoelige of herkenbare dichtzinnen mee samen te stellen. Dat kleine momentje voor zichzelf viel al in de smaak bij haar bijna 50.000 volgers op Instagram, een bundeling van haar mooiste knipselpoëzie is nu ook verkrijgbaar in boekvorm: Elkedagzin.

27 september