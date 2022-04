Vooruit vraagt referendum over gemeentefusie

Lees alles over de fusie van Mechelen en Boortmeerbeek in ons dossier .

Volgens de oppositiepartijen is de fusie zeer onlogisch omdat er op dit ogenblik nauwelijks samenwerkingsverbanden zijn en de inwoners weinig met elkaar delen. “Het is een politieke koehandel van het slechtste niveau”, vindt Remi Serranne van Vooruit Boortmeerbeek.

“Een fusie stond bij geen enkele van de meerderheidspartijen in Mechelen of Boortmeerbeek in het verkiezingsprogramma of het bestuursakkoord. De kiezer heeft zich hier dus nog nooit over uitgesproken”, vult zijn Mechelse collega Thijs Verbeurgt aan.