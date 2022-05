Voormalig burgemeester Michel Baert richt eigen partij op: “Wie mij echt kent zag dit aankomen.”

Baert speelde al een tijdlang met het idee. “Ik ben hier al een jaar mee bezig. Ik voelde aan dat ik nog niet uitgeblust ben, en in politieke transfers zoals in het voetbal geloof ik niet. Overlopen naar een andere partij zat er nooit in, dus dan richt je maar je eigen partij op.” Het waren de fusieperikelen die een en ander in een stroomversnelling hebben gezet. “Ik ben al een jaar een ballonnetje aan het oplaten in mijn vriendenkring. Voor wie mij echt kent mag dit geen verrassing zijn.”

Baert modelleert zijn Dorpspartij naar de Centrumpartij waar hijzelf zijn politieke carrière gestart is. “In ‘88 zaten daar een paar liberalen in, een socialist, een katholiek en een hele fanfare zonder kleur. Daar spiegel ik me aan. Verschillende mensen, verschillende ideeën. De partij moet een spiegel van de samenleving zijn. Het mag botsen: politiek is immers compromissen maken. Dat was mijn frustratie trouwens tijdens deze legislatuur in mijn vorige partij,” klinkt het. Overigens kan Baert voor zijn Dorpspartij naar eigen zeggen rekenen op een brede basis. “Ondertussen zijn er verschillende kandidaten om mee in het bad te stappen: zowel politiek actief, als nieuwe gezichten. Ik wil jong talent alle kansen geven om de toekomst van onze gemeente te verzekeren.”

De naam geeft het al weg, maar Boortmeerbeek en de Dorpspartij zijn innig vervlochten. “We houden ons niet bezig met nationale structuren: niemand zal ons op de schouder tikken. Boortmeerbeek is de focus, we gaan Brussel-Halle-Vilvoorde niet oplossen.” De volkswoede van de voorbije weken maakte de oud-burgemeester nog maar eens duidelijk waar het voor hem op staat. “Je moet luisteren naar wat de mensen zeggen. Wie wereldvreemd is in eigen gemeente kan niet besturen. Ik blijf liever ver weg van de ivoren toren.” Wat het fusiespook betreft heeft de Dorpspartij alvast een duidelijke boodschap. “Boortmeerbeek kan gerust op eigen benen staan. We zijn een landelijke gemeente, en dat moet zo blijven ook.”