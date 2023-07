Vindt u dat er een ontmoetingsruimte/sociale brasserie moet komen in de ontwijde Heilige Familiekerk van Schiplaken? Dit is jullie mening

Brandoor­zaak voormalig pand van Circus Casino langs Leuvense­steen­weg blijft onduide­lijk

In de nacht van maandag op dinsdag is er brand uitgebroken in het voormalige pand van Circus Casino langs de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek. Het parket onderzoekt de oorzaak, maar pas over een paar weken zal daar meer duidelijkheid over zijn.