Vijfde achterkleinkind Roxanne zorgt voor eerste vrouwelijk viergeslacht in de familie

Fiesta Partigiani organi­seert klimaat­kamp voortaan in Wilsele door “juridische pesterijen”

Het klimaatkamp van Fiesta Partigiani verhuist van Parkveld in Heverlee naar het Sint-Maartensveld in Wilsele. “Dat het event voor het eerst in jaren niet op Parkveld doorgaat, is het gevolg van juridische pesterijen”, klinkt het bij de organisatoren.