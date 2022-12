Verschillende inbreuken tijdens controle van politiezone BHK in samenwerking met Vlabel

Leuven RESTOTIP. Vegan streetfood uit Turkije van Cheekofte & Wraps: “Je kan het de Turkse versie van steak tartaar noemen”

Cheekofte & Wraps in de Diestsestraat laat de Leuvenaars kennismaken met het populaire streetfood uit Turkije. Zaakvoerder Ilker Taskiran (46) maakt de veganistische cheekofte zelf en heeft een uitgebreid assortiment aan wraps, groenten en dressings om de maaltijd compleet te maken. “We hebben de indruk dat we geliefd zijn bij de Leuvenaars en daar kunnen we enkel maar heel dankbaar om zijn”, vertelt Ilker.

